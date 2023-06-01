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НовостиОбщество1 июня 2023 9:17

Из-за порыва на улице Толстого питьевую воду отключили жителям 11 домов в центре Липецка

Специалисты устраняют утечку
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке внепланово отключили питьевую воду на пяти улицах

В Липецке внепланово отключили питьевую воду на пяти улицах

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот четверг, 1 июня, в центре Липецке прорвало трубопровод. Без питьевой воды остались жители 11 домов на пяти улицах. На данный момент специалисты устраняют утечку на улице Толстого, 2, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Холодную воду отключили на Толстого, 1, 2; площади Театральная, 1, 3; Советской, 4; Скороходова, 2 и Кузнечной, 6, 8, 12, 10, 10а. Машина с водой приедет на Кузнечную, 10а.

Сотрудники водоканала приносят извинения за временные неудобства. Воду дадут после окончания ремонтных работ. Чтобы получить дополнительную информацию, звоните по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, также 1 июня в областном центре планово перекрыли питьевую воду на трех улицах Студенок. С адресами отключения можно ознакомиться по ссылке.