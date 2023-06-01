Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2023 13:01

Житель Липецка получит от московской парковки компенсацию в 10,5 млн за угнанный «Лексус»

Горожанин решил оставить машину на стоянке во время отдыха за границей
Алина ПАЛАГИНА
Липчанин выиграл иск против парковки в Москве

Липчанин выиграл иск против парковки в Москве

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Липчанин отсудил у московской парковки более 10,5 миллиона рублей. Мужчина отправлялся отдыхать за границу и искал, где оставить «Лексус LX450D». Горожанин решил воспользоваться платной стоянкой рядом с аэропортом «Внуково».

Житель Липецка заключил с парковкой договор и сразу же оплатил услуги, сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы. Компания должна была круглосуточно охранять машину, но что-то пошло не так. По приезде из отпуска владельца ждали неприятные новости. Оказалось, что автомобиль угнали с платной стоянки.

Хозяин машины подал иск на предприятие. По решению Октябрьского районного суда московскую парковку обязали выплатить рыночную стоимость иномарки – 7 миллионов 128 тысяч и компенсацию морального – 20 тысяч. Сверху добавили еще и штраф в 3,5 миллиона, потому что компания отказалась добровольно возмещать клиенту ущерб.

Ответчик не согласился и подал апелляцию. Липецкий областной суд еще раз проверил все факты. Юрлицо не доказало, что предприятие действительно сделало все возможное, чтобы предотвратить воровство. Суд отклонил жалобу и не изменил решение.