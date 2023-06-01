Житель Липецка получит от московской парковки компенсацию в 10,5 млн за угнанный «Лексус»

Липчанин выиграл иск против парковки в Москве Фото: Алина ПАЛАГИНА

Липчанин отсудил у московской парковки более 10,5 миллиона рублей. Мужчина отправлялся отдыхать за границу и искал, где оставить «Лексус LX450D». Горожанин решил воспользоваться платной стоянкой рядом с аэропортом «Внуково».

Житель Липецка заключил с парковкой договор и сразу же оплатил услуги, сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы. Компания должна была круглосуточно охранять машину, но что-то пошло не так. По приезде из отпуска владельца ждали неприятные новости. Оказалось, что автомобиль угнали с платной стоянки.

Хозяин машины подал иск на предприятие. По решению Октябрьского районного суда московскую парковку обязали выплатить рыночную стоимость иномарки – 7 миллионов 128 тысяч и компенсацию морального – 20 тысяч. Сверху добавили еще и штраф в 3,5 миллиона, потому что компания отказалась добровольно возмещать клиенту ущерб.

Ответчик не согласился и подал апелляцию. Липецкий областной суд еще раз проверил все факты. Юрлицо не доказало, что предприятие действительно сделало все возможное, чтобы предотвратить воровство. Суд отклонил жалобу и не изменил решение.