Родительский инстинкт: 45% россиян откладывают деньги на будущее детей

Большинство из тех, кто откладывает, верят, что такие вложения окупятся в будущем – финансово (47%) или нематериально (43%)

Опубликованы результаты опроса, совместно проведенного в апреле-мае 2023 года сотрудниками компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». Как выяснилось, респонденты в большинстве случаев предпочитают копить деньги на будущее своих детей небольшими равными долями ежемесячно, есть и 14%, которые делают это нерегулярно, по возможности.

Что касается целей – россияне откладывают для оплаты образования в вузе или колледже (32%), для покупки недвижимости (24%), автомобиля (19%), для подарка на свадьбу (13%), для формирования стартового капитала (12%).

Те, кто заблаговременно формирует капитал на будущее своих детей, используют различные инструменты. Чаще всего выбирают банковский депозит или накопительный счет (48%), почти треть откладывает наличными дома (28%), 18% инвестирует в ценные бумаги. Каждый седьмой (15%) вкладывает деньги и формирует капитал с помощью инвестиционного или накопительного страхования жизни. Часть опрошенных инвестируют в недвижимость (8%) и драгоценные металлы (6%).