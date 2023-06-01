В Липецке изменят маршруты 13 автобусов из-за полумарафона 4 июня

В Липецке изменится схема движения автобусов 4 июня Фото: Алина ПАЛАГИНА

В воскресенье, 4 июня, в Липецке изменят маршруты для 13 автобусов. Причина тому – полумарафон. Предварительно, ограничения будут действовать с 5:30 до 13:00.

В направлении к НЛМК общественный транспорт № 8, 17, 317, 321, 332 и 343 поедет по улице Неделина, затем сделает разворот на перекрестке с круговым движением в районе Петровского рынка. После двинется по Фрунзе, Октябрьской, Петровскому мосту и выйдет на привычный маршрут.

От НЛМК эти же автобусы будут проезжать Петровский мост, Нижний парк, площадь Революции, Фрунзе, Неделина, а далее по прежней схеме.

В сторону НЛМК №28 пересечет проспект Победы, Неделина, также развернется в районе Петровского рынка и отправится по Фрунзе, Октябрьской, Петровскому мосту, дальше – старый маршрут.

По пути к поселку Сырский Рудник автобус вновь начнет движение по Петровскому мосту, Нижнему парку, площади Революции, Фрунзе, Неделина, площади Победы, проспекту Победы и вернется на утвержденную схему.

№ 33 и №325 в направлении к площади Плеханова пройдут по Петровскому мосту, Нижнему парку и площади Театральная. В сторону ЛТЗ транспорт будет двигаться по Театральной, Фрунзе, Октябрьской и Петровскому мосту, а потом по прежнему маршруту.

Автобусы № 9 и №359 в обоих направлениях будут возить горожан до улицы Неделина, а затем поворачивать в районе Петровского рынка.

№308к в обе стороны пустят по Советской. Для № 302 укоротят маршрут, сообщил в пресс-службе мэрии. Транспорт проедет по улице Доменщиков, площади Победы, Неделина и сделает разворот у Петровского рынка.

Напомним, из-за спортивного мероприятия движение перекроют на нескольких улицах Липецка 3 и 4 июня. Подробности по ссылке.