Холодную воду отключат на семи улицах Липецка в пятницу 2 июня

В Липецке отключат питьевую воду на семи улицах 2 июня Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пятницу, 2 июня, в Липецке отключат холодную воду на семи улицах. Специалисты будут проводить плановые ремонтные работы. Краны пересохнут с 10:00 до 20:00, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Без питьевой воды останутся жители домов в частном секторе по улице Салтыкова-Щедрина. Воду будут привозить по заявкам липчан.

Также подачу ресурса приостановят на Пестеля, 34, 36, 36а, 38, 38/3, 38/4, 38/5; Авиационной, 36, 38; Московской, 33 и в частном секторе на Бескрайней, Авиационной, Пестеля и переулкам Макаренко и Рылеева. Машина с водой приедет на Пестеля, 36.

Сотрудники предупреждают, что после включения вода временно может течь мутной. Чтобы получить дополнительную информацию, звоните по номерам: *6048, 236-048.