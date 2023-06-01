Свет отключат на 24 улицах Липецка в пятницу 2 июня

В Липецке отключат электричество на 24 улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пятницу, 2 июня, в Липецке отключат свет на 24 улицах. Причина тому – ремонт электросетей, сообщили в пресс-службе мэрии.

С 9:00 до 17:00 без электричества останутся жители домов по улицам Кузьминская; Молодежная, 1а; поселок Северный Рудник, 1, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 26, 4, 7, 8, 9; улица Северный Рудник, 11б, 12, 30, 3а, 3б, 6/3, 9; переулок Данковский; проезды Поперечный, 1, 11, 13а, 13б, 13д, 15, 3, 7а, 9 и Универсальный, 10, 2.

С 9:00 до 16:00 лампочки погаснут на Асфальтной; Байкальской, 29; Владивостокской; Владимирской, 44; Краснодарской; Майской, 18, 21; Морской, 124, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97; Пензенской; Пришкольной; Речной, 20; Санаторной, 19а, 20, 5; Таежной, 12, 15, 1а, 22, 3, 30/1; Тепличной, 24а, 31; Уступной, 2, 26; Южной; Звездной, 5, 6, 6/2, 7, 8, 8/2, 8а и Филипченко, 13, 15, 16.

За дополнительной информацией обращайтесь по бесплатному номеру «Россети Центра»: 8-800-220-0-220. Также 2 июня в областном центре отключат питьевую воду. Подробности по ссылке.