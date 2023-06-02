1 175 девятиклассников Липецкой области напишут ОГЭ по иностранным языкам 2 и 3 июня

Иностранные языки сдают 1 175 юных липчан Фото: Алина ПАЛАГИНА

В эту пятницу, 2 июня, девятиклассники Липецкой области сдают письменную часть ОГЭ по иностранным языкам. В субботу, 3 июня, школьникам предстоит проверить свои знания в устной части. Всего на экзамен записались 1 175 учеников, сообщили в пресс-службе регионального управления образования и науки.

Девять ребят выбрали немецкий, семь – французский. Испанский сдает всего один школьник. Для письменной части в регионе задействовали 17 школ. Во второй день будут работать восемь пунктов проведения экзамена.

Результаты придут не позже 15 и 16 июня. Юные липчане узнают свои баллы в родных школах. Напомним, основной период ОГЭ-2023 закончится 17 июня.