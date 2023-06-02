Из-за порыва на Юношеской в Липецке отключили питьевую воду на четырех улицах 2 июня

В Липецке прорвало трубопровод на Юношеской Фото: Алина ПАЛАГИНА

В эту пятницу, 2 июня, в Липецке внепланово отключили питьевую воду на четырех улицах. Причина – в порыве трубопровода на Юношеской, 50 строение 7. На данный момент специалисты устраняют утечку, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Без холодной воды остались жители домов по улицам Ленина, 1а, 1б; Орловская, 42, 42а; Советская, 61а; Новая, строение 1, 10, 10/1, 11, 13, 13б, 15, 15а, 15б, 15в, 16, 16/1, 18, 19а, 20, 20а, 20б, 21 и в частном секторе на Ленина, Советской и в котельной Косыревка «МУП Липецктеплосеть». Машина с водой приедет на улицу Новая, 20.

Сотрудники водоканала приносят извинения за временные неудобства. Чтобы получить дополнительную информацию, звоните по номерам: *6048, 236-048.