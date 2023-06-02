Воронежский анестезиолог Валерий Лихачев стал новым главврачом больницы №4 «Липецк-Мед»

из социальных сетей ГУЗ «Липецкая городская больница №4 «Липецк-Мед» Фото: с сайта

В минувший четверг, 1 июня, коллективу городской больницы №4 в микрорайоне Тракторный представили нового руководителя. Главным врачом «Липецк-Меда» стал воронежский анестезиолог Валерий Лихачев. Встречу провел начальник регионального управления здравоохранения Юрий Шуршуков. Об этом сообщили в социальных сетях медучреждения.

Валерий Алексеевич родился в 1994 году. Мужчина отучился по специальности «Лечебное дело» в Воронежском государственном медицинском университете имени Н. Н. Бурденко. Также врач прошел клиническую ординатуру по «Анестезиология и реаниматология».

Напомним, ранее больницу возглавляла Юлия Агапова. Бывший главный врач занимала должность около четырех лет – с сентября 2019 года.