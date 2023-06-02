Бойцы СВО из Липецкого артиллерийского дивизиона имени Пешкова приютили собаку

из телегам-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова Фото: с сайта

Бойцы СВО из Липецкой области приютили собаку. Питомца завели во втором артиллерийском дивизионе имени Олега Пешкова. Четвероногую подругу назвали Липкой.

– Она дружелюбна к своим и не пропустит чужого, – написал в телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов. – Липку любят и берегут.

На днях липецкому подразделению доставили гуманитарную помощь со стройматериалами. Военнослужащие уже разбили полевой лагерь. Сейчас мужчины проходят боевое слаживание. По словам главы области, с питанием и бытом проблем нет.

– Командир дивизиона бойцов хвалит, – отметил Игорь Артамонов. – Ребята дружные, позитивные, настрой боевой. Мы с ними на связи, помогаем и поддерживаем.

Напомним, второе артиллерийское подразделение из добровольцев решили создать в апреле. В отряд вступили 35 казаков. 10 мая бойцы отправились на спецоперацию.