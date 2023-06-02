Прыгавший по балконам в Липецке голый мужчина оказался 29-летним иностранцем

Полицейские установили личность мужчины, который прыгал голышом по балконам на проспекте Победы Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке полиция установила личность нарушителя, который голышом прыгал по многоэтажке №128 на проспекте Победы. Ранее lipetsk.kp.ru писала об инциденте, который засняли на камеру горожане. Обнаженная пара устроила представление на незастекленном балконе пятого этажа. После нагой паркурщик принялся скакать по фасаду всего здания. В итоге сломал кондиционер и попытался избить окно.

Наконец, полиции и сотрудникам МЧС удалось поймать беглеца. Бесстрашным «трюкачом» оказался 29-летний иностранец, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Возмутитель порядка обитает в том самом доме, по этажам которого его ловили спасатели и правоохранители. Вместе с бедокуром в квартире живут еще трое иностранцев – 27-летняя женщина с дочерями восьми и девяти лет.

На мать двоих детей составили протоколы по части 2 статье 6.9 и части 1 статье 5.35 КоАП за употребление наркотиков и неисполнение родительских обязанностей. Девочек забрали в социально-реабилитационный центр. Дочери не ходили в школу. Также они не прикреплялись к поликлинике.