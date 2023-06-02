Экс-главу Лебедянского района будут судить за взятку в 4 млн и махинации с торгами

Бывшего главу Лебедянского района обвиняют в получении взятки и превышении полномочий Фото: Юлия КЛЮЕВА

Бывшего главу Лебедянского района Липецкой области обвиняют во взятке и махинациях с торгами. Правоохранители закончили расследование и передали уголовное дело в суд.

С декабря 2020 по июль 2021 года экс-руководитель бесплатно передал строительной компании три земельных участка, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. Здесь фирма должна была возвести три многоэтажки. Администрация в свою очередь планировала купить в домах 91 квартиру для переселенцев из аварийного жилья. Однако в этой истории нашлось несколько нюансов.

С самого начала бывший глава не проводил никаких торгов перед тем, как предоставить участки под застройку. Затем мужчина приказал подчиненным увеличить аванс компании с 20% до 90% от цены контракта – что тоже незаконно.

И наконец, экс-начальник подписал поддельные акты о выполненных работах. Хотя на самом деле обвиняемый знал, что фирма не завершила стройку. После махинаций подрядчик смог получить 44,4 миллиона рублей.

За содействие липчанину пообещали 4 миллиона. Часть денег он успел получить – 164 тысячи. Взятку «замаскировали» под геодезические, кадастровые и другие работы, которые компания проводила в личном доме бывшего главы.

Жителя региона отстранили от должности. Его имущество арестовали на сумму в 2,5 миллиона. Также в деле разбирались сотрудники УФСБ и прокуратуры.

Экс-руководителя будут судить по части 3 статье 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» и части 6 статье 290 УК «Получение взятки в особо крупном размере». Мужчина вину не признал.