Питьевую воду отключат в 27 микрорайоне Липецка и Сырском в субботу 3 июня

В Липецке и районе отключат холодную воду на четырех улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В субботу, 3 июня, в 27 микрорайоне Липецка отключат питьевую воду на трех улицах, в селе Сырское – на одной. Специалисты будут проводить плановые ремонтные работы. Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

В областном центре без холодной воды останутся жители домов по улицам Катукова, 37а, 39, 39а, 41; Кривенкова, 9 и Шуминского, 19. Машина с водой приедет на Кривенкова, 9.

В Сырском подачу ресурса ограничат в частном секторе на Пролетарской. Воду будут привозить по заявкам жильцов.

Сотрудники водоканала приносят извинения за временные неудобства. Чтобы получить дополнительную информацию, звоните по номерам: *6048, 236-048.