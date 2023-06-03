В Липецке отключат питьевую в 19 микрорайоне и Сырском Руднике в воскресенье 4 июня

В Липецке питьевую воду отключат в двух микрорайонах 4 июня Фото: Алина ПАЛАГИНА

В воскресенье, 4 июня, питьевую воду отключат в двух микрорайона Липецка – на 19-м и Сырском Руднике. Специалисты проведут плановые ремонтные работы. Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Без холодной воды останутся жители домов по улице Прудная, 2 и в частном секторе на Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной и в переулке Узорный, а также предприятие «Липецктеплосеть» и котельная «Липецкие узоры». Машина с водой приедет на Прудную, 2.

В 19 микрорайоне подачу ресурса приостановят на Московской, 103; 105; 111 и проезде Кувшинова, 4. Воду привезут на Кувшинова, 4.

За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.