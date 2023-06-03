Облачность и до +21 градуса ожидают в Липецкой области в воскресенье 4 июня

В Липецкой области обещают переменную облачность Фото: Алина ПАЛАГИНА

В воскресенье, 4 июня, в Липецкой области обещают переменную облачность. Ночью пройдут небольшие дожди. В дневное время осадков не ожидают.

В темное время суток столбики термометров покажут от двух до семи градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до +16+21 градуса, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Давление вырастет до 741 миллиметра ртутного столба. Скорость северо-западного ветра составит 7-12 метров в секунду.

На следующий день, 5 июня, в областном центре синоптики предсказывают достаточно прохладную для лета погоду. Днем ожидают до 18 градусов выше нуля. Также обещают пасмурное небо. Однако дождей не предвидится.