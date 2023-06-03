17 бригад устраняют появившиеся после грозы проблемы с электричеством в Липецкой области

В Липецкой области энергетики восстанавливают электроснабжение Фото: Алина ПАЛАГИНА

В эту субботу, 4 июня, в Липецкой области прошли грозы с ливнями, градом и ветром. Непогода нарушила электроснабжение в региональном центре и нескольких районах. На данный момент проблемы с электричеством устраняют 17 бригад.

В ремонтных работах задействовали 57 специалистов и 22 единицы техники, сообщили в пресс-службе областного правительства. Энергетики будут восстанавливать сети круглосуточно.

Липчане могут сообщить о неполадках со светом и повреждениях на линии электропередач по номеру: 8-800-220-0-220.

Напомним, из-за сильного ветра в Липецке повалилось дерево. На улице Циолковского от тополя отломилась ветка и упала на пять машин. Больше всего досталось Ладе Калине. Сук разбил у автомобиля лобовое стекло.