Десятки домов Липецка останутся без воды и электричества 5 июня

«РВК-Липецк» проведет ремонт сетей в понедельник, 5 июня. Из-за этого с 10 утра до 17:00 без холодной воды останутся потребители по адресам:

- ул. Бунина, 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24,;

- ул. Теперика, 1, 2, 3, 7, 11, 13, 15, 19;

- ул. Меркулова, 30, 32, 34;

- ул. Белана, 15, 17;

- ул. Стаханова, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59;

- пер. Учебный, 1, 1к1, 1к2, 2, 4, 6;

- ул. Катукова, 19, 23.

Подвоз воды организуют у дома №2 по улице Теперика.

А в этот же день с 10 утра до восьми вечера без ресурса останутся три дома на улице Лутова - 11, 14 (здесь будет точка подвоза), 15.

Кроме того, в понедельник специалисты проведут работы на электрических сетях. Временно приостановят подачу электроэнергии в дома на двух десятках улиц. С 9 утра до 17 часов под ограничения попадут:

- пер. Витебский, д. 9;

- пер. Данковский;

- ул. Полетаева, д. 15, 44а, 66а, 68а;

- ул. Тюленина, д. 11, 12, 13, 3;

- ул. Асфальтная;

- ул. Байкальская д. 29;

- ул. Владивостокская;

- ул. Владимирская, д. 44;

- ул. Краснодарская;

- ул. Майская, д. 18, 21;

- ул. Морская, д. 124, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97;

- пос. Новая жизнь, ул. Пензенская;

- ул. Пришкольная д. 1, - 39а;

- ул. Речная, д. 20;

- ул. Санаторная, д. 19а, 20, 5;

- ул. Таежная, д. 12, 15, 1а, 22, 3;

- ул. Тепличная, д. 24а, 31;

- ул. Уступная, д. 2, 26;

- ул. Южная;

- ул. Кузнечная, д. 12;

- пл. Театральная, д. 3;

- пр. Кувшинова, д. 7, 9;

- ул. Московская, д. 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139.

Справки по телефону контакт-центра «Россети Центр» - 8-800-220-0-220.