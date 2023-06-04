Липецкий «Металлург» не позволил «Салюту» досрочно завоевать «Кубок Черноземья»

Следующий поединок в рамках 11-го тура первенства России парни Сергея Первушина проведут сегодня, 4 июня, дома с «Космосом» из Долгопрудного. Начало игры в 14:00. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

В рамках 10-го тура первенства России по футболу в группе 3А второй лиги белгородский «Салют» принимал липецкий «Металлург». После серии из пяти побед наши парни немного притормозили ход: хоть свои ворота сохранили «на замке», но и огорчить «сталеваров» не сумели. Итог – 0:0.

После этой ничьей липчане располагаются на пятом месте в таблице, и при этом идут третьими в «Кубке Черноземья-2022/23».

Напомним, что с сезона-2002 «Комсомольская правда-Черноземье» проводила турнир среди команд Белгородской, Курской, Липецкой и Воронежской областей. Речь шла об участниках зоны «Центр» второго дивизиона. С сезона-2021/22 «Комсомолка» решила возродить турнир в рамках группы 3 второй лиги. Первый после паузы трофей завоевал «Салют».

В нынешней кампании мы планировали разыграть Кубок по итогам первого этапа, то есть между тамбовским «Спартаком», курским «Авангардом» и «Металлургом». Ведь белгородцы попали в другую подгруппу. Но регламент турнира пришлось пересмотреть, учитывая тот факт, что «волки» не смогли попасть в ТОП-6 лучших клубов своей подгруппы, а «Салют» попал. В итоге из первого этапа в зачет пошли два матча между «Металлургом» и «Авангардом». При этом еще четыре встречи второго этапа (по две игры «Салюта» с курянами и липчанами) повлияют на итоговую расстановку сил в рамках Кубка. Тот, кто наберет больше очков по сумме шести матчей, получит «Кубок Черноземья» от «КП».

Выстояв в Белгороде, «Металлург» не позволил «Салюту» досрочно завоевать титул. У белгородского клуба стало семь очков после трех матчей. У курян в активе четыре балла в трех встречах, у «Металлурга» - два очка после четырех матчей.

Следующий поединок в рамках 11-го тура первенства России парни Сергея Первушина проведут сегодня, 4 июня, дома с «Космосом» из Долгопрудного. Начало игры в 14:00.