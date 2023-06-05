Правоохранители ищут двух мужчин, которые украли телефоны и телевизор в Липецке

В Липецке разыскивают двух подозреваемых в кражах мужчин Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Полицейские в Липецке ищут двух мужчин, которые украли телефоны и телевизор. Первый инцидент произошел 6 мая. Неизвестный стащил мобильный из магазина на проспекте Победы, 2. Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения.

Воришка выглядел на 50-60 лет, плотного телосложения, ростом 160-170 сантиметров. Липчанин был одет в бежевую куртку до колен и черную кепку, на ногах – черные туфли.

Горожанин украл телефон из магазина Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Вторую кражу совершили 18 мая на проспекте Победы, 21. Горожанин залез в чужую квартиру и забрал оттуда телевизор и телефон.

На вид мужчине 35-40 лет, среднее телосложение, рост 175-180 сантиметров. В момент кражи на липчанине были черные спортивные штаны с белой вставкой сбоку, спортивная куртка того же цвета с белой надписью на груди.

Липчанин пробрался в квартиру и вытащил оттуда телевизор и телефон Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Информацию о разыскиваемых можно сообщить в липецком отделе полиции №3 на Доватора, 14 и по телефонам: 8(4742)46-11-66, 8(4742)41-15-57, 02 или 112. Правоохранители гарантируют конфиденциальность.