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НовостиОбщество5 июня 2023 14:31

Летние продуктовые ярмарки пройдут в Липецкой области с 8 по 10 июня

С четверга по пятницу торговцы приедут в региональный центр
Алина ПАЛАГИНА
На этой неделе в Липецкой области пройдут три ярмарки с продуктами

На этой неделе в Липецкой области пройдут три ярмарки с продуктами

Фото: Архив "КП"

С 8 по 10 июня в Липецкой области пройдут сразу три летних ярмарки. Жителей региона приглашают за дешевыми и качественными продуктами – колбасами, фруктами, овощами, молочкой и медом.

С 8 по 9 июня торговцы посетят областной центр. Палатки выставят на улице Ангарская, 3. Липчан будут ждать с восьми утра до трех дня, сообщили в пресс-службе регионального управления потребрынка.

9 июня ярмарку развернут в Чаплыгинском районе. Продавцы выставят торговые ряды в селе Троекурово на улице Советская, 33. Покупателей будут обслуживать с восьми утра до двух дня.

10 июня за продуктами приглашают жителей Лев-Толстовского района. Прилавки с гостинцами поставят в поселке Лев-Толстой на улицах Коммунистическая и Володарского. Режим работы – с восьми утра до двух дня.