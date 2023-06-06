Девять расчетов МЧС тушили горящий ангар по производству подсолнечного масла под Липецком

В поселке Новая жизнь вспыхнул металлический ангар Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Утром минувшего понедельника, 5 июня, на улице Речная в поселке Новая Жизнь под Липецком вспыхнул ангар по производству подсолнечного масла площадью в 560 квадратных метров. В диспетчерскую позвонили в 9:23. На место происшествия прибыли девять расчетов МЧС, автолестница и две поливомоечные машины.

Пламя повредило металлический ангар по всей площади. У постройки частично обрушилась крыша, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Также сгорело оборудование по отжиму масла на 40 квадратах. К счастью, никто не пострадал.

Ангар тушили девять расчетов МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В тот же день в селе Стегаловка на улице Нижняя Казинская загорелся жилой кирпичный дом площадью в 110 квадратов. С огнем боролись три расчета МЧС и два добровольца.

Мебель, вещи и внутренняя отделка сгорели на 40 квадратах. Также целиком пострадала конструкция здания. Пострадавших нет.