Сотрудники МЧС спасли дом во время пожара в сарае в селе Новосильское Липецкой области

В Тербунском районе сгорел деревянный сарай Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ночью минувшего понедельника, 5 июня, в селе Новосильское Тербунского района загорелся деревянный сарай площадью в 24 квадрата. Вызов поступил в 02:23. К месту происшествия на улицу Родионовка приехали два расчета МЧС.

Надворная постройка полностью сгорела на площади в 20 квадратов. Пожарным удалось спасти стоящий рядом дом, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. К счастью, никто не пострадал.

В тот же день в Задонске на улице Буденного вспыхнули жилой дом в 96 квадратов и два деревянных сарая – 35 и 70 квадратов. Пламя тушили четыре пожарных расчета. Огонь повредил фронтон у дома на пяти квадратах. Надворные постройки сгорели по всей площади. Пострадавших нет.