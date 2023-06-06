15-летний подросток пострадал в ДТП с «БМВ» и «Ладой Калиной» в Усмани Липецкой области

В Липецкой области в аварии пострадал 15-летний пассажир "Лады Калины" Фото: Алина ПАЛАГИНА

Утром минувшего понедельника, 5 июня, в Усмани Липецкой области в ДТП пострадал подросток. На перекрестке улиц Исполатова и Радищева столкнулись 30-летний водитель «БМВ» и «Лада Калина», за рулем которой сидел 65-летний автомобилист.

В результате аварии пострадал 15-летний пассажир отечественного авто, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Врачи оказали мальчику медицинскую помощь и отпустили домой.

За сутки на дорогах региона инспекторы зарегистрировали 3 691 нарушение ПДД. Полицейские остановили семь пьяных автолюбителей. 61 липчанин не использовал ремень безопасности. Камеры написали 3 402 случая, когда водители превышали скорость, выезжали на встречную полосу и парковались в неположенном месте.