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НовостиПроисшествия6 июня 2023 7:26

В ДТП с автобусом, «Ладой» и «Хендай» на проспекте Победы пострадали 4 человека в Липецке

Авария произошла утром 6 июня
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке в тройном ДТП пострадали два водителя и два пассажира

В Липецке в тройном ДТП пострадали два водителя и два пассажира

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Утром этого вторника, 6 июня, в Липецке в районе дома №4 на проспекте Победы произошло тройное ДТП. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Рядом с остановкой столкнулись автобус и две легковушки – «Лада» и «Хендай».

На «скорой» увезли 25-летнего водителя отечественного авто, 48-летнюю автомобилистку и двух пассажиров иномарки – 28-летнюю девушку и 69-летнего пенсионера.

Инспекторы разбираются в обстоятельствах происшествия

Инспекторы разбираются в обстоятельствах происшествия

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

На момент ЧП в салоне автобуса ехали пять горожан. Они не пострадали. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах случившегося.

Напомним, в минувший понедельник в аварии пострадал 15-летний подросток. В Усмани на перекрестке улиц Исполатова и Радищева столкнулись машины «БМВ» и «Лада Калина».