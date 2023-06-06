В ДТП с автобусом, «Ладой» и «Хендай» на проспекте Победы пострадали 4 человека в Липецке

В Липецке в тройном ДТП пострадали два водителя и два пассажира Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Утром этого вторника, 6 июня, в Липецке в районе дома №4 на проспекте Победы произошло тройное ДТП. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Рядом с остановкой столкнулись автобус и две легковушки – «Лада» и «Хендай».

На «скорой» увезли 25-летнего водителя отечественного авто, 48-летнюю автомобилистку и двух пассажиров иномарки – 28-летнюю девушку и 69-летнего пенсионера.

Инспекторы разбираются в обстоятельствах происшествия Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

На момент ЧП в салоне автобуса ехали пять горожан. Они не пострадали. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах случившегося.

Напомним, в минувший понедельник в аварии пострадал 15-летний подросток. В Усмани на перекрестке улиц Исполатова и Радищева столкнулись машины «БМВ» и «Лада Калина».