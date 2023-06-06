25-летняя пассажирка «КИА» пострадала в аварии на трассе под Липецком

На трассе в Задонском районе в ДТП пострадала пассажирка иномарки Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувший понедельник, 5 июня, в Задонском районе Липецкой области в аварии пострадала 25-летняя девушка. 23-летний водитель «КИА» ехал по трассе Орел – Тамбов и не справился с управлением. Машина съехала на обочину. В результате ДТП пострадала пассажирка иномарки, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В тот же день в областном центре на улице Ударников столкнулись мотоцикл и «Лада Ларгус», за рулем которой сидел 27-летний автомобилист. Травмы получил 34-летний байкер. Мужчину увезли в больницу.

Напомним, в этот вторник, 6 июня, в Липецке произошло тройное ДТП. На проспекте Победы столкнулись «Лада» и «Хендай» и автобус. Пострадали два водителя легковушек и два пассажира корейского авто.