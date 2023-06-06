Эвакуированным жителям Белгородчины отправили 4 тонны гуманитарного груза из Липецка

Липецк отправил Белгородской области гумпомощь с продуктами и предметами первой необходимости Фото: Алина ПАЛАГИНА

Липецк отправил эвакуированным жителям Шебекинского района более четырех тонн гуманитарного груза. В Белгородскую область собрали средства гигиены, стиральный порошок, подгузники, пеленки и корм для животных. Доставят и продукты – сахар, сладости, каши и смеси для детей, чай, кофе. Также белгородцы получат подушки и одеяла, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

– Оставаться в стороне никогда нельзя, а сейчас нам всем нужно объединиться ради одной общей цели – мира в нашей стране и безопасности ее жителей, – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Напомним, на прошлой неделе в Липецкой области встретили 162 жителя Белгородчины. В основном приехали дети и взрослые из Шебекинского городского округа. Людей поселили в пунктах временного размещения. Еще 100 белгородцев приняли в двух ПВР Ельца.