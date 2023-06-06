В Липецкой области пьяный житель Данкова за одну ночь попытался угнать два ВАЗа

Житель Липецкой области во время угона двух авто врезался в столб и другую машину Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В ночь с 22 на 23 апреля пьяный житель Данкова попытался угнать сразу две машины. 20-летний горожанин вышел на променад под звездным небом. Однако в какой-то момент парень решил попробовать свои силы в воровстве.

Первой целью стал «ВАЗ-21043». 43-летний владелец не закрыл автомобиль, поэтому злодей легко пролез внутрь. Молодой человек вскрыл рулевую колонку и соединил провода – машина завелась. Самым сложным оказалось выехать с парковки. С этой задачей данковчанин не справился и врезался в столб. ВАЗ заглох, поэтому искатель приключений оставил попытки и отправился дальше.

20-летнему данковчанину грозит до пяти лет колонии Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Вскоре парень заметил еще один транспорт, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 81-летний хозяин не забыл запереть «ВАЗ-210740», поэтому пришлось взламывать замок. Любитель отечественных авто забрался внутрь и завел двигатель по уже привычной схеме. Видимо, удача отвернулась от жителя Данкова. На этот раз покататься помешала стоящая рядом машина, в которую и въехал подозреваемый.

Полиция завела уголовные дела по части 1 статье 166 УК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Нарушителю грозит до пяти лет колонии.