После проверки прокуратуры мэрии Липецка дали 3 месяца на ремонт дороги на Соколе

Прокуратура Правобережного района проверила состояние дороги по улице Семенова-Тян-Шанского Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке сотрудники прокуратуры и госавтоинспекции проверили состояние дороги в районе Сокола по улице Семенова-Тян-Шанского. Правоохранители столкнулись с двумя главными проблемами на участке. В асфальте заметили множество выбоин длинной более метра. Также на дороге немного отклонилась крышка канализационного люка.

– Подобное состояние дороги противоречит требованиям национального стандарта, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. – Указанные нарушения послужили основанием для обращения в суд.

Требования прокурора удовлетворили. Департаменту дорожного хозяйства и благоустройства мэрии дали три месяца, чтобы привести улицу в порядок.

Напомним, в областном центре подрядчик по гарантии восстанавливает дорогу на Баумана. На асфальте разошлись швы.