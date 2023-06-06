Из-за отключения света в Липецке не работают светофоры на перекрестках улицы Зегеля

В центре Липецка на двух перекрестках не работают светофоры Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке перестали работать светофоры на перекрестках улицы Зегеля с Ленина и Интернациональной. Временные неполадки дорожных регулировщиков связаны с отключением света, сообщили в пресс-службе мэрии.

На данный момент специалисты устраняют нарушения. Горожанам приносят извинения за неудобства. Липчан просят соблюдать особенную осторожность на этих участках. По правилам дорожного движения автомобилисты должны уступать пешеходам.

Напомним, правоохранители проверили дорогу на улице Семенова-Тян-Шанского. Прокуратура Правобережного района столкнулась с нарушениями и обратилась с иском в суд. Департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии обязали залатать дыры в асфальте и поправить люк. Ремонт должны сделать за три месяца.