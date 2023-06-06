Питьевую воду отключат на 16 улицах Липецка в среду 7 июня

В Липецке отключат холодную воду на 16 улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В среду, 7 июня, в Липецке отключат питьевую воду на 16 улицах. Специалисты будут проводить плановые ремонтные работы. Краны пересохнут с 10:00 до 20:00, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Без холодной воды останутся жители домов по улицам Трудовая; Большие Ключи, 51 и Кузнечная, 24, 26а. Машина с водой приедет на Кузнечную, 24.

Подачу ресурса ограничат на Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10, 10б, 12, 12а, 12б, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 16а, 18, 57а, 59, 61; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 11, 11/1, 12, 12а, 14, 14а, 15, 18, 18а, 18б; Крылова, 63, 63а; Папина, 1а, 1б, 2, 2в, 2б, 4а, 4б, 4, 4к1, 6, 7, 8, 9, 11, 11а; проспекте Победы, 20, 22, 22а и в частном секторе на Доватора, Крылова, Биологической, Урожайной, Мирной, Союзной, а также ЦТП АО «Квадра». Воду привезут на Юных Натуралистов, 12а и Папина, 4.

Краны пересохнут на улицах Зои Космодемьянской, 178, 198/1, 200, 224, 228, 230, 261, 259, 228б, 222а, 222б, 225; Алмазная, 10, 10ст1, 10ст2; Ферросплавная, строение 43, 42, 44; Передельческая, 26а и в частном секторе на Космодемьянской и Передельческой. Цистерны с водой доставят на улицу Зои Космодемьянской, 178.

За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.