Электричество отключат на 10 улицах Липецка в среду 7 июня

Жителям домов на 10 улицах областного центра отключат свет Фото: Алина ПАЛАГИНА

В среду, 7 июня, в Липецке отключат электричество на 10 улицах. Специалисты будут ремонтировать электросети, сообщили в пресс-службе мэрии.

С 9:00 до 17:00 без света останутся жители домов по улицам Франко; переулок Курако, 1, 1а, 2, 3; Минина; Ушинского, 2, 12, 14, 16, 18, 22; переулок Челюскинцев, 1, 2, 3, 4; Индустриальная и Зои Космодемьянской, дома 178 – 255.

Также лампочки погаснут с 9:00 до 12:00 на проспекте 60 лет СССР, 2, 2/1, 2а, 2б, 4, 6; проспекте Победы, 114, 114/1 и проезде Сиреневый, 2, 2а, 2б, 2в, 5.

За дополнительной информацией обращайтесь по бесплатному номеру «Россети Центра»: 8-800-220-0-220. Диспетчеры отвечают круглосуточно.

Напомним, в среду холодную воду перекроют жильцам многоэтажек и частого сектора на 16 улицах областного центра. С адресами отключения можно ознакомиться по ссылке.