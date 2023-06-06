Из-за ремонтных работ давление воды снизят жильцам 22 районов Липецка в среду 7 июня

В Липецке уменьшится давление воды в 22 районах в среду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 7 июня, в Липецке снизят давление воды жильцам 22 районов. Причина – в ремонтных работах на водопроводе по Лебедянскому шоссе, 3. Ограничения продлятся с восьми утра до восьми вечера, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Речь идет о микрорайонах: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, «Университетский», район Опытной станции, 10-ая Шахта, район Карьера, район Нефтебазы, район НЛМК; районы Ниженки и Центра. То же самое касается домов по улицам проезд Поперечный и проезд Универсальный.

Сотрудники предупреждают, что после окончания работ вода может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, также в среду отключат питьевую воду на 16 улицах Липецка, а свет – на 10.