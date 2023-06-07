В тройном ДТП с автобусом на проспекте Победы в Липецке пострадали четыре человека

ДТП на проспекте Победы в Липецке Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Липецке в тройном ДТП пострадали водители и пассажиры. Авария произошла во вторник 6 июня. На проспекте Победы столкнулись автобус и «Лада Приора». От удара легковушку выбросило на встречную полосу, где она лоб в лоб врезалась с «Хендай».

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, различные травмы получили 24-летний водитель «Лады Приоры», 48-летняя женщина за рулем иномарки и два ее пассажира. Всех их доставили в больницу. Легковушки разбиты, особенно передние части машин - бампер, лобовые стекла, колеса, двери.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и строго соблюдать Правила дорожного движения. Помните, что от этого зависит не только ваше здоровье, но и жизни других людей.