Холодную воду внепланово отключили на 5 улицах Липецка из-за порыва на Катукова 7 июня

В Липецке внепланово отключили воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 7 июня в Липецке жителям 5 улиц внепланово отключили холодную воду. Все из-за порыва на трубопроводе у дома №41 на Катукова.

Из-за коммунальной аварии без воды остались улицы Кривенкова, 9, 7а, 11, 13, 13а; Шуминского, 19; Катукова, 37а, 39, 39а, 41, 43; Хорошавина, 15, 17, 21; Белана, 1, 3, 7, 9, 11, 13. Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресу: Катукова, 41.

Сотрудники водоканала приносят липчанам извинения. Специалисты постараются оперативно разобраться с проблемой. Воду дадут после окончания ремонтных работ. Дополнительную информацию можно узнать в диспетчерской компании по телефонам *6048, 236-048.

Напомним, что под плановые отключения воды попали 16 улиц областного центра. А свет погаснет на 10 улицах города.