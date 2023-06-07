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НовостиПроисшествия7 июня 2023 7:24

Два пожарных расчета МЧС и добровольцы тушили горящий сарай в селе под Липецком

А в селе Сырское вспыхнул металлический вагончик
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Пожар в селе Подгорное Хлевенского района Липецкой области

Пожар в селе Подгорное Хлевенского района Липецкой области

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Во вторник 6 июня в Липецкой области загорелся кирпичный сарай. Пожар произошел в селе Подгорное Хлевенского района. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись два спасательных расчета и добровольцы. Они потушили пламя, но все вещи внутри строения сгорели.

В селе Сырское под Липецком вспыхнул металлический строительный вагончик. На месте работали 2 пожарных отделения. Огонь уничтожил внутреннюю отделку на площади 15 квадратных метров. В доме на улице Ворошилова жильцы оставили ужин на включенной плите. Аналогичная ситуация произошла в районе улицы Звездная – там тоже подгорела пища.

В Чаплыгине в подвале трехэтажного дома полыхал мусор. В районе платного участка трассы М4-Дон горела сухая трава. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.