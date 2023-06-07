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НовостиПроисшествия7 июня 2023 8:42

Полицейские устроили погоню со стрельбой по колесам машины пьяного водителя под Липецком

Теперь мужчине придется выплатить более 40 тысяч рублей штрафов
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Полицейским пришлось стрелять по колесам иномарки, чтобы остановить лихача

Полицейским пришлось стрелять по колесам иномарки, чтобы остановить лихача

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области автоинспекторам пришлось стрелять по колесам машины, чтобы остановить лихача. Наряд Госавтоинспекции преследовал автомобиль ночью. Водитель игнорировал требования полицейских - только сильнее давил газ. Он пытался оторваться от погони, двигаясь в направлении федеральной трассы.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, инспекторы предупредили водителя, что применят табельное оружие. Дважды выстрелив вверх, они открыли огонь по колесам иномарки. Машина съехала в кювет, но неизвестный и не думал сдаваться. Он выпрыгнул из автомобиля, пытаясь убежать, но не получилось. Кстати, мужчина был пьян.

На правонарушителя составили протоколы по пяти статьям КоАП РФ. Общая сумма штрафов – более 40 тысяч рублей. Его также лишили водительских прав на 18 месяцев.