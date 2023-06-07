Полицейские устроили погоню со стрельбой по колесам машины пьяного водителя под Липецком

Полицейским пришлось стрелять по колесам иномарки, чтобы остановить лихача Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области автоинспекторам пришлось стрелять по колесам машины, чтобы остановить лихача. Наряд Госавтоинспекции преследовал автомобиль ночью. Водитель игнорировал требования полицейских - только сильнее давил газ. Он пытался оторваться от погони, двигаясь в направлении федеральной трассы.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, инспекторы предупредили водителя, что применят табельное оружие. Дважды выстрелив вверх, они открыли огонь по колесам иномарки. Машина съехала в кювет, но неизвестный и не думал сдаваться. Он выпрыгнул из автомобиля, пытаясь убежать, но не получилось. Кстати, мужчина был пьян.

На правонарушителя составили протоколы по пяти статьям КоАП РФ. Общая сумма штрафов – более 40 тысяч рублей. Его также лишили водительских прав на 18 месяцев.