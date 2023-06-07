Президент РФ присвоил звание заслуженного артиста Владимиру Борисову из липецкого театра

Липецкому актеру Владимиру Борисову присвоили звание заслуженного артиста Фото: Управление культуры и туризма Липецкой области

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста Владимиру Борисову из липецкого театра Толстого. Глава страны подписал указ в минувший вторник, 6 июня.

Всего актер сыграл около 100 ролей. Среди них особенно выделяются Фамусов в «Горе от ума», Левин в «Русском романе», Карандышев в «Бесприданнице» и господин Анри в «Эвридике». Владимир Борисов участвовал в 24 театральных фестивалях и получил 15 наград.

Артист сыграл около 100 ролей Фото: Управление культуры и туризма Липецкой области

– С первых лет работы на театральной сцене актер заявил о себе как высокопрофессиональный, глубокий артист с широким актерским диапазоном, – отметили в пресс-службе регионального управления культуры и туризма.

Деятеля культуры несколько раз награждали в номинации «Лучшая мужская роль». В 2021 году жюри конкурса «В зеркале сцены» присвоило артисту «Гран-при» за сценические образы в постановках «Воскресение», «Горе от ума» и «Эвридика».