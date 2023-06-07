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НовостиОбщество7 июня 2023 10:12

Роспотребнадзор в Липецкой области предостерег магазины от продажи отравляющего сидра

Если опасный напиток попадет в торговую точку, владельцы должны изъять контрафакт
Алина ПАЛАГИНА
Липчан, которые заметят суррогатную жидкость в магазинах, просят сообщить в Управление

Липчан, которые заметят суррогатную жидкость в магазинах, просят сообщить в Управление

Фото: УМВД Ульяновской области

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области предостерегло магазины от продажи «Мистера Сидра», которым отравились более 50 человек в регионах России. Сотрудники предупредили торговые точки об опасной жидкости.

Если напиток каким-то образом попадет в места продажи, выставлять контрафакт на прилавки нельзя. Владельцы должны изъять суррогатный алкоголь, рассказали в пресс-службе ведомства. Липчан, которые заметят «Мистер Сидр» в магазинах, просят сообщить в Управление.

Напомним, специалисты проверили магазины региона и не нашли опасной продукции. Также на территории области не зарегистрировали ни одного случая отправления сидром. По информации на 6 июня от контрафактного напитка погибли 26 россиян, 58 лежат в больницах.