В Липецке за нарушения в содержании убежища оштрафовали директора Центра допобразования Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке проверили убежище в региональном Центре дополнительного образования. Сотрудники прокуратуры Левобережного района выявили ряд нарушений. Так, специалисты не ремонтировали системы защиты, не обслуживали укрытие. Внутри отсутствовали медицинские аптечки, средства индивидуальной защиты,.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на директора учреждения завели дело об административном правонарушении по ч.1 ст.20.7 КоАП РФ «Невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны». Руководителю назначили штраф в 5 тысяч рублей. Прокуратура также внесла представление в адрес директора. В итоге убежище привели в порядок.

Напомним, что в минувший вторник пожарные тушили горящий сарай в Липецкой области. Также в регионе полыхала сухая трава и мусор.