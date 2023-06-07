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НовостиПроисшествия7 июня 2023 10:21

В Липецке за нарушения в содержании убежища оштрафовали директора Центра допобразования

После вмешательства прокуратуры укрытие привели в порядок
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке за нарушения в содержании убежища оштрафовали директора Центра допобразования

В Липецке за нарушения в содержании убежища оштрафовали директора Центра допобразования

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке проверили убежище в региональном Центре дополнительного образования. Сотрудники прокуратуры Левобережного района выявили ряд нарушений. Так, специалисты не ремонтировали системы защиты, не обслуживали укрытие. Внутри отсутствовали медицинские аптечки, средства индивидуальной защиты,.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на директора учреждения завели дело об административном правонарушении по ч.1 ст.20.7 КоАП РФ «Невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны». Руководителю назначили штраф в 5 тысяч рублей. Прокуратура также внесла представление в адрес директора. В итоге убежище привели в порядок.

Напомним, что в минувший вторник пожарные тушили горящий сарай в Липецкой области. Также в регионе полыхала сухая трава и мусор.