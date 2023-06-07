Школьники на мопеде оказались в больнице после ДТП с «Ладой» под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области в ДТП пострадали школьники. Во вторник 6 июня в Ельце столкнулись «Лада Гранта» и мопед под управлением 12-летнего подростка. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, он и его 14-летняя пассажирка получили травмы. Дети в больнице.

Вечером в Липецке на улице Ангарская 27-летний водитель «Мицубиси» сбил 21-летнюю девушку. Ей понадобилась помощь медиков. Врачи осмотрели липчанку и отпустили домой.

Напомним, что в тот же день на проспекте Победы столкнулись автобус и два автомобиля. Изначально в аварию попали общественный транспорт и «Лада Приора». От удара последнюю отбросило на «Хендай», который двигался по встречной полосе. Пострадали водители легковушки и их пассажиры. Подробности здесь.