Певица Пелагея пригласила поклонников в Липецкую область на фестиваль имени Хренникова

принтскрин видеозаписи из социальных сетей главы администрации Ельца Евгения Боровских Фото: принтскрин видео.

На фестивале имени Тихона Хренникова выступит этно-рок-группа Пелагеи. Музыкальное событие пройдет с 9 по 12 июня в Ельце. Певица записала видео, в котором пригласила поклонников на мероприятие в Липецкую область.

– Мы приедем, чтобы спеть вместе с вами и для вас наши любимые народные песни, – обратилась к слушателям артистка. – Приходите, будем вас очень ждать.

Исполнительница выйдет на сцену фестиваля 11 июня. Третий день посвятят именно фольклору – гости мероприятия смогут насладиться ансамблем балканской музыки «Exilados» и грузинским квартетом Боджгуа.

Напомним, также в четырехдневной программе участвуют Липецкий симфонический оркестр, Камерный хор Московской консерватории, Тульский государственный хор, театр Александра Градского и оперная певица Любовь Казарновская. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.