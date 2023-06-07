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НовостиОбщество7 июня 2023 12:28

«Лучшая медицинская сестра-2023» из Добринки получила 75 тысяч в Липецкой области

За второе и третье место участницам вручили по 60 и 45 тысяч
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области определили лучшую медсестру-2023

В Липецкой области определили лучшую медсестру-2023

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой области определили победителя конкурса «Лучшая медицинская сестра-2023». Титул завоевала работница психиатрического отделения Добринской центральной районной больницы Ольга Дедяева.

Награждение провели в ОЦКНТ областного центра. Жительнице Добринки вручили 75 тысяч рублей. Участницы, которые заняли второе и третье места, получили по 60 и 45 тысяч. Лауреатов также наградили благодарственными письмами.

Профессиональный смотр проходил в три этапа. В первом туре медсестрам предложили решить 50 тестовых заданий. На второй ступени сотрудницы показывали умения на практике. Третий этап посвятили творчеству, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Он состоял из конкурсов приветствий, талантов и болельщиков.