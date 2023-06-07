В аптеке Липецка жительница Тамбова украла у пенсионерки 27 тысяч рублей и паспорт Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жительница Тамбова украла у липчанки кошелек крупной суммой денег. 42-летняя женщина приехала в Липецк к родственникам. Она зашла в аптеку по улице 15 микрорайон и увидела у кассы пенсионерку. Злодейка незаметно вытащила из ее сумки кошелек, в котором находились 27 тысяч рублей и паспорт.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, тамбовчанку задержали. Она во всем призналась. Часть денег уже вернула жительнице, остальное пообещала возместить. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы. Гостья находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что в Липецком районе пьяный рецидивист угнал у друга автомобиль «Москвич». Подробности здесь.