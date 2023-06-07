Перерасчет на миллион рублей за вывоз мусора сделали жителям сел Липецкой области

Жителям сел Липецкой области сделали перерасчет на миллион рублей за вывоз мусора Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Долгоруковском районе Липецкой области пересчитали плату за вывоз мусора почти на 1 миллион рублей. Жители Дубовецкого сельского поселения обратились с жалобой в прокуратуру. Региональный оператор не установил контейнеры, поэтому сельчане отказались платить за услугу, так как фактически ее не оказывали. В компании им выставили задолженность.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, во время проверки жалобы обратившихся подтвердились. Согласно требованиям, контейнерные площадки должны находиться на расстоянии от 20 до 100 метров от домов. В итоге 143 жильцам сделали перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов, а задолженность аннулировали.

Прокурор района внес в адрес руководителя регионального оператора представление. В настоящее время организация устанавливает мусорные баки на территории поселения.