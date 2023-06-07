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НовостиОбщество7 июня 2023 15:21

Перерасчет на миллион рублей за вывоз мусора сделали жителям сел Липецкой области

Липчане отказались платить за услугу, так как им не установили контейнеры
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Жителям сел Липецкой области сделали перерасчет на миллион рублей за вывоз мусора

Жителям сел Липецкой области сделали перерасчет на миллион рублей за вывоз мусора

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Долгоруковском районе Липецкой области пересчитали плату за вывоз мусора почти на 1 миллион рублей. Жители Дубовецкого сельского поселения обратились с жалобой в прокуратуру. Региональный оператор не установил контейнеры, поэтому сельчане отказались платить за услугу, так как фактически ее не оказывали. В компании им выставили задолженность.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, во время проверки жалобы обратившихся подтвердились. Согласно требованиям, контейнерные площадки должны находиться на расстоянии от 20 до 100 метров от домов. В итоге 143 жильцам сделали перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов, а задолженность аннулировали.

Прокурор района внес в адрес руководителя регионального оператора представление. В настоящее время организация устанавливает мусорные баки на территории поселения.