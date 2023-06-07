Свет отключат на 24 улицах нескольких микрорайонов Липецка в четверг 8 июня

В Липецке отключат электричество на 24 улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 8 июня, в Липецке отключат свет на 24 улицах в нескольких микрорайонах и двух садоводчествах. Специалисты будут ремонтировать электросети, сообщили в пресс-службе мэрии.

С девяти утра до пяти вечера без электричества останутся жители домов по улицам Франко; Минина; Ушинского, 12, 14, 16, 18, 2, 22; Челюскинцев, дома 1 – 4; Ангарская, 31; Городовикова, 11; Жактовская, 12, 1а, 25, 26а, 38; Исполкомовская, 7; Минская, 49а; Ново-Весовая, дома 14в - 22, 26, 33; Паровозная, 11а; Поселковая, 1а, 2а, 30в, 33, 4, 47а; в поселке Сырский Рудник на Прудной, 1, 1в, 1г, 1д, 2; Рудничной, 17, 21, 25; Рябиновой; Солнечной; Ударников; Смирнова; в селе Сселки на Космонавтов, 1а; Посадской; Ракитной; Сокольской, а также в садоводчествах «Металлург 6», дом 6 и «Ударник» на улице Аллейная.

Также лампочки погаснут с семи вечера 8 июня до семи утра 9 июня на Тельмана, 19. За дополнительной информацией обращайтесь по бесплатному номеру «Россети Центра»: 8-800-220-0-220.