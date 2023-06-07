Питьевую воду отключат на семи улицах Липецка в четверг 8 июня

В Липецке отключат холодную воду на семи улицах в четверг Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 8 июня, в Липецке отключат питьевую воду на семи улицах. Специалисты будут проводить плановые ремонтные работы. Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Без холодной воды останутся жители домов по улице Фурманова, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2б, 3, 4, 23а, 23/3, 27, 30а, 32, 36а, 37, 41, 43, 44, 45, 53, 53а, 54, 59б, 59в и в частном секторе на Земной, Кленовой, Зареченской, Фурманова, Дорожной, на улице Лесопарковое хозяйство, а также Водопьянова, 16.

Машина с водой приедет на Фурманова, 59в и Водопьянова, 16. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, также в четверг отключат электричество на 24 улицах нескольких районов Липецка. Адреса можно узнать по ссылке.