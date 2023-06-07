Аграрии 17 районов Липецкой области начали заготавливать сено для животных

В 17 районах Липецкой области приступили к заготовке кормов Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

17 районов Липецкой области начали заготавливать корма для животных. На данный момент аграрии приступили к сбору сена и сенажа. Многолетние травы уже скосили на 3,3 тысяч гектаров, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В конце лета предстоит заготовить солому, зернофураж, силос и кормовые корнеплоды. Пока сельхозработники получили 500 тонн сена и 18,1 тысячи тонн сенажа. Всего на зиму региону понадобится около 326 тысяч тонн грубых кормов, а сочных – 406,4 тыс. тонн.

Напомним, в Липецкой области с 8 по 10 июня пройдут три летних ярмарки с дешевыми продуктами. Торговцы приедут в региональный центр, Чаплыгинский и Лев-Толстовский районы. Подробности читайте по ссылке.