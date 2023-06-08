Два мотоциклиста пострадали в ДТП с иномарками за сутки в Липецке

За сутки в Липецке в аварии с "Мицубиси" и "Ниссан" пострадали два мотоциклиста Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

За сутки в Липецке в ДТП с иномарками попали два мотоциклиста. Первая авария произошла около семи часов вечера минувшей среды, 7 июня. На улице Механизаторов столкнулись 32-летний водитель «Мицубиси» и 49-летний байкер. Последнего с травмами увезли в больницу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Примерно через три часа на улице Краснозаводская областного центра еще один мотоцикл столкнулся с «Ниссан», за рулем которого сидел 62-летний автомобилист. Пострадал 27-летний владелец двухколесного транспорта.

Напомним, 6 июня в ДТП получили травмы школьники. В Ельце столкнулись «Лада Гранта» и мопед, на котором ехал 12-летний подросток. Мальчик и его 14-летняя пассажирка попали в больницу.