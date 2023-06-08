60-летняя пассажирка «Рено» получила травмы в аварии с «Ниссан» на Студеновской в Липецке

На улице Студеновская в Липецке столкнулись две иномарки Фото: Алина ПАЛАГИНА

Днем минувшей среды, 7 июня, в Липецке произошло ДТП. На улице Студеновская столкнулись 20-летний водитель «Ниссан» и 64-летний автомобилист за рулем «Рено».

В результате аварии травмы получила 60-летняя пассажирка французской иномарки, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Врачи оказали пострадавшей медицинскую помощь и отпустили домой.

За сутки липчане нарушили ПДД 4 289 раз. Инспекторы поймали четырех пьяных автолюбителей. 52 водителя ехали без ремня безопасности. Дорожные камеры записали 3 992 случая, когда автомобилисты превышали скорость, выезжали на встречную полосу и неправильно парковались.

Напомним, также 7 июня в областном центре в ДТП с «Мицубиси» и «Ниссан» пострадали два мотоциклиста.