Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 июня 2023 6:09

60-летняя пассажирка «Рено» получила травмы в аварии с «Ниссан» на Студеновской в Липецке

Врачи оказали пострадавшей медпомощь и отпустили
Алина ПАЛАГИНА
На улице Студеновская в Липецке столкнулись две иномарки

На улице Студеновская в Липецке столкнулись две иномарки

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Днем минувшей среды, 7 июня, в Липецке произошло ДТП. На улице Студеновская столкнулись 20-летний водитель «Ниссан» и 64-летний автомобилист за рулем «Рено».

В результате аварии травмы получила 60-летняя пассажирка французской иномарки, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Врачи оказали пострадавшей медицинскую помощь и отпустили домой.

За сутки липчане нарушили ПДД 4 289 раз. Инспекторы поймали четырех пьяных автолюбителей. 52 водителя ехали без ремня безопасности. Дорожные камеры записали 3 992 случая, когда автомобилисты превышали скорость, выезжали на встречную полосу и неправильно парковались.

Напомним, также 7 июня в областном центре в ДТП с «Мицубиси» и «Ниссан» пострадали два мотоциклиста.