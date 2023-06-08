Заброшенное двухэтажное здание сгорело на Богдана Хмельницкого в Липецке

В Липецке пожарные потушили бесхозное здание Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Вечером минувшей среды, 7 июня, в Липецке на улице Богдана Хмельницкого, 6 вспыхнуло заброшенное двухэтажное здание с шиферной крышей. В диспетчерскую позвонили в 22:48, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. На место происшествия прибыл один пожарный расчет. В железобетонной постройке сгорел мусор на площади в пять квадратов. Никто не пострадал.

За сутки в областном центре сотрудники МЧС приезжали по трем адресам из-за подгоревшей еды. Жильцы забывали про готовящиеся блюда на Космонавтов, 47/3. К многоэтажке стянулись четыре пожарных расчета и автолестница.

Включенную плиту оставили на Невского, 1а. К дому вызвали четыре расчета и автолестницу. По этой же причине пять пожарных отделений и автолестница прибыли на улицу Звездная, 14/2.